Умер Кара-Мурза
18 октября 2025 в 14:52
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российский философ и социолог Сергей Кара-Мурза умер. На момент смерти ему было 86 лет. О кончине известного ученого сообщил Захар Прилепин в своем telegram-канале. Писатель выразил соболезнование в связи с утратой выдающегося специалиста.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал