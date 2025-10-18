Логотип РИА URA.RU
Общество

Умер Кара-Мурза

18 октября 2025 в 14:52
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Российский философ и социолог Сергей Кара-Мурза умер. На момент смерти ему было 86 лет. О кончине известного ученого сообщил Захар Прилепин в своем telegram-канале. Писатель выразил соболезнование в связи с утратой выдающегося специалиста.

