Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников над Белгородской областью
18 октября 2025 в 15:31
Фото: © URA.RU
Дежурные средства российской ПВО обнаружили и перехватили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны. Вражеская атака была пресечена с 10:00 до 13:00 мск.
