Арестован подозреваемый в нападении на жену бизнесмена Шевырева
В Казани суд арестовал одного из подозреваемых по делу
Фото: Илья Московец © URA.RU
Советский районный суд города Казани вынес решение об аресте одного из фигурантов дела, связанного с нападением с применением ножа на супругу бизнесмена Ивана Шевырева — Бурихона Хамидова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Советский районный суд Казани арестовал одного из подозреваемых по делу о нападении с ножом на женщину Бурихона Хамидова и продлил срок задержания супруга потерпевшей Ивана Шевырева, также подозреваемого по делу», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости.
Следственный комитет Татарстана ранее информировал, что 14 октября на улице Восстания неизвестный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, напал на 34-летнюю женщину, нанеся ей несколько ножевых ранений в область шеи, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая была госпитализирована.
По данным местных СМИ, жертвой нападения стала Ирина Шевырева — супруга известного предпринимателя Ивана Шевырева. В рамках расследования были задержаны несколько подозреваемых, среди которых оказались супруг потерпевшей и его отец, Станислав Шевырев.
