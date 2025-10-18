Спортшкола в Кургане временно осталась без воды

Спортивная школа в Кургане осталась без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за аварии на сетях в Кургане без воды осталась детско-юношеская спортшкола (ДЮСШ №5). Об этом рассказали представители «Водного союза».

«В связи с аварией на сетях водопровода в переулке Шатровский, 87 без ХВС: дома — 58, 79, 81, 85а, 89 (ДЮСШ №5)», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. На месте работают сотрудники компании.