Спортшкола в Кургане временно осталась без воды
Спортивная школа в Кургане осталась без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Из-за аварии на сетях в Кургане без воды осталась детско-юношеская спортшкола (ДЮСШ №5). Об этом рассказали представители «Водного союза».
«В связи с аварией на сетях водопровода в переулке Шатровский, 87 без ХВС: дома — 58, 79, 81, 85а, 89 (ДЮСШ №5)», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. На месте работают сотрудники компании.
Ранее в Кургане уже происходили аварии на водопроводных сетях: так, из-за повреждения трубопровода на улице Бурова-Петрова без холодной воды оставались школы, детские сады, мясокомбинат и другие объекты социальной инфраструктуры. Тогда ограничения затронули несколько улиц и целые микрорайоны города.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!