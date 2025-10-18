Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

Спортшкола в Кургане временно осталась без воды

18 октября 2025 в 12:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спортивная школа в Кургане осталась без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях

Спортивная школа в Кургане осталась без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за аварии на сетях в Кургане без воды осталась детско-юношеская спортшкола (ДЮСШ №5). Об этом рассказали представители «Водного союза».

«В связи с аварией на сетях водопровода в переулке Шатровский, 87 без ХВС: дома — 58, 79, 81, 85а, 89 (ДЮСШ №5)», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. На месте работают сотрудники компании.

Ранее в Кургане уже происходили аварии на водопроводных сетях: так, из-за повреждения трубопровода на улице Бурова-Петрова без холодной воды оставались школы, детские сады, мясокомбинат и другие объекты социальной инфраструктуры. Тогда ограничения затронули несколько улиц и целые микрорайоны города.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал