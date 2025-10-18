Дети провалились в канализацию под Кемеровом и погибли
Два ребенка упали в канализацию и, предположительно, задохнулись
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Два десятилетних мальчика погибли в заброшенном канализационном коллекторе в городе Прокопьевск Кемеровской области. Об этом сообщает telegram-канал.
Дети открыли крышку люка и спустились внутрь. По предварительной информации, они задохнулись, пишет telegram-канал «112».
Местные жители пояснили, что канализационный коллектор ранее принадлежал колбасному заводу. Однако предприятие было закрыто много лет назад.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.