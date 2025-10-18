Логотип РИА URA.RU
Дети провалились в канализацию под Кемеровом и погибли

18 октября 2025 в 16:33
Два ребенка упали в канализацию и, предположительно, задохнулись

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два десятилетних мальчика погибли в заброшенном канализационном коллекторе в городе Прокопьевск Кемеровской области. Об этом сообщает telegram-канал.

Дети открыли крышку люка и спустились внутрь. По предварительной информации, они задохнулись, пишет telegram-канал «112».

Местные жители пояснили, что канализационный коллектор ранее принадлежал колбасному заводу. Однако предприятие было закрыто много лет назад. 

