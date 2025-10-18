Два брата утонули на рыбалке в Курганской области

На водоеме в Курганской области произошла трагедия Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На озере в Курганской области утонули два брата во время рыбалки. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«На озере Хохловатое Щучанского округа 15 октября водолазы достали тело 40-летнего мужчины. Еще одно тело 42-летнего мужчины извлекли из воды 17 октября. Рыбаки были братьями», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.