Два брата утонули на рыбалке в Курганской области
18 октября 2025 в 16:42
На водоеме в Курганской области произошла трагедия
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На озере в Курганской области утонули два брата во время рыбалки. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.
«На озере Хохловатое Щучанского округа 15 октября водолазы достали тело 40-летнего мужчины. Еще одно тело 42-летнего мужчины извлекли из воды 17 октября. Рыбаки были братьями», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.
По предварительным данным, мужчины рыбачили с надувной лодки, которая получила повреждение. Рыбаки не смогли выбраться из холодной воды, отметили спасатели.
