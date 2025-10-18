Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Два брата утонули на рыбалке в Курганской области

18 октября 2025 в 16:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На водоеме в Курганской области произошла трагедия

На водоеме в Курганской области произошла трагедия

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На озере в Курганской области утонули два брата во время рыбалки. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«На озере Хохловатое Щучанского округа 15 октября водолазы достали тело 40-летнего мужчины. Еще одно тело 42-летнего мужчины извлекли из воды 17 октября. Рыбаки были братьями», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.

По предварительным данным, мужчины рыбачили с надувной лодки, которая получила повреждение. Рыбаки не смогли выбраться из холодной воды, отметили спасатели.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал