Следователи проводят проверку после гибели челябинцев на курганском озере
На водоеме утонули рыбаки
Фото: Мария Чернышова © URA.RU
Два рыбака из Челябинской области утонули на курганском озере Хохловатое. По факту гибели мужчин следователи начали проверку. Об этом сообщили представители СУ СК России по Курганской области.
«Щучанским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России проводится доследственная проверка по факту гибели двух жителей Челябинской области. Мужчины утонули на озере Хохловатое», — написано на сайте ведомства.
Ранее спасатели рассказали, что по предварительным данным, мужчины (два брата — 40 и 42 лет) рыбачили с надувной лодки, которая получила повреждение. Рыбаки не смогли выбраться из холодной воды.
