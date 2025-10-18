Логотип РИА URA.RU
Камеры сняли за сутки больше тысячи курганцев, которые превысили скорость

18 октября 2025 в 17:55
Камеры фиксируют превышение скорости на дорогах в Кургане

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Курганской области камеры засекли свыше 1,5 тысячи нарушений скорости за одни сутки. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции в регионе.

«За истекшие сутки в объективы камер фото-видео фиксаций попали более полутора тысяч нарушений водителями транспортных средств скоростного режима», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте». В полиции отметили, что это одно из самых распространенных нарушений ПДД. 

Ранее в Курганской области сотрудники полиции за неделю выявили 46 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, а также десятки водителей без прав и лишенных водительских удостоверений. Несмотря на меры ответственности, в регионе продолжают фиксировать серьезные нарушения ПДД, что подтверждается и последними данными о массовых случаях превышения скорости.

