Камеры сняли за сутки больше тысячи курганцев, которые превысили скорость

В Курганской области камеры засекли свыше 1,5 тысячи нарушений скорости за одни сутки. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции в регионе.

«За истекшие сутки в объективы камер фото-видео фиксаций попали более полутора тысяч нарушений водителями транспортных средств скоростного режима», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте». В полиции отметили, что это одно из самых распространенных нарушений ПДД.