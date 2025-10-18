Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области двое подростков организовали наркомагазин

18 октября 2025 в 18:00
Теперь задержанным грозит до 15 лет тюрьмы



Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Московском (Тюменская область) двое приятелей 18-ти и 19-ти лет хранили в квартире 70 свертков с запрещенными веществами. Как сообщили в УМВД региона, юноши погнались за прибылью и даже организовали интернет-магазин.

«В ходе проверки оперативной информации задержаны двое жителей Тюменского района 18-ти и 19-ти лет. В поселке Московском в ходе обследования квартиры, в которой проживал один из задержанных, полицейские обнаружили 70 свертков с веществом растительного происхождения. Около месяца назад злоумышленники, в целях увеличения прибыли, в одном из мессенджеров сети Интернет организовали магазин по продаже наркотических средств», — сообщается на сайте ведомства.

Молодые люди рассказали, что на протяжении нескольких месяцев покупали запрещенные вещества оптом, фасовали и продавали их, организовывая тайники в Тюмени и области. Против них возбуждено уголовное дело. Юношам грозит до 15 лет тюрьмы.

