В Тюменской области двое подростков организовали наркомагазин
Теперь задержанным грозит до 15 лет тюрьмы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В поселке Московском (Тюменская область) двое приятелей 18-ти и 19-ти лет хранили в квартире 70 свертков с запрещенными веществами. Как сообщили в УМВД региона, юноши погнались за прибылью и даже организовали интернет-магазин.
«В ходе проверки оперативной информации задержаны двое жителей Тюменского района 18-ти и 19-ти лет. В поселке Московском в ходе обследования квартиры, в которой проживал один из задержанных, полицейские обнаружили 70 свертков с веществом растительного происхождения. Около месяца назад злоумышленники, в целях увеличения прибыли, в одном из мессенджеров сети Интернет организовали магазин по продаже наркотических средств», — сообщается на сайте ведомства.
Молодые люди рассказали, что на протяжении нескольких месяцев покупали запрещенные вещества оптом, фасовали и продавали их, организовывая тайники в Тюмени и области. Против них возбуждено уголовное дело. Юношам грозит до 15 лет тюрьмы.
