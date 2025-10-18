В Тюменской области двое подростков организовали наркомагазин

Теперь задержанным грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Московском (Тюменская область) двое приятелей 18-ти и 19-ти лет хранили в квартире 70 свертков с запрещенными веществами. Как сообщили в УМВД региона, юноши погнались за прибылью и даже организовали интернет-магазин.

«В ходе проверки оперативной информации задержаны двое жителей Тюменского района 18-ти и 19-ти лет. В поселке Московском в ходе обследования квартиры, в которой проживал один из задержанных, полицейские обнаружили 70 свертков с веществом растительного происхождения. Около месяца назад злоумышленники, в целях увеличения прибыли, в одном из мессенджеров сети Интернет организовали магазин по продаже наркотических средств», — сообщается на сайте ведомства.