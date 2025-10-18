Логотип РИА URA.RU
Захарова: киевский режим устроил ад в центре Европы

18 октября 2025 в 18:37
В Курской области происходят массовые захоронения мирных жителей, заявила Захарова

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Киевский режим убивает жителей Курской области и устраивает «ад» в центре Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном медиафоруме «Клуб народного единства».

«В Курской области массовые захоронения людей, которых убил киевский режим и захоронил в этих массовых могилах», — заявила Захарова. Сделала она это на подкасте аналитика Ларри Джонсона. Захарова также отметила, что речь идет о европейском континенте, и что этот «ад» находится уже в центре Европы. При этом, страны этого же континента спонсируют все происходящее.

Ранее Мария Захарова назвала призыв Лондона к миру на Украине — саморазоблачением. По ее словам, Британия таким образом «буквально призналась в содеянном». Она также отметила, что именно Великобритания, в лице бывшего премьера Бориса Джонсона, ранее заблокировала возможность мирного урегулирования конфликта.

