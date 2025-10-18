Захарова: киевский режим устроил ад в центре Европы

«В Курской области массовые захоронения людей, которых убил киевский режим и захоронил в этих массовых могилах», — заявила Захарова. Сделала она это на подкасте аналитика Ларри Джонсона. Захарова также отметила, что речь идет о европейском континенте, и что этот «ад» находится уже в центре Европы. При этом, страны этого же континента спонсируют все происходящее.