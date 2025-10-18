Топ-менеджер пермского завода «Машиностроитель» останется в СИЗО до 21 декабря
Фото: Илья Московец © URA.RU
Директор по развитию трудового и капитального строительства АО «Пермский завод „Машиностроитель“» Виталий Волчек, а также руководители компании-подрядчика Андрей Рожков и Дмитрий Зайцев, останутся в СИЗО до 21 декабря 2025 года. Об этом сообщили в Ленинском районном суде. Все трое обвиняются в хищении 100 млн рублей.
«Следствие по уголовному делу о хищении 100 млн рублей пермского завода „Машиностроитель“ ходатайствовало об аресте в СИЗО топ-менеджера Виталия Волчека и руководителей компании-подрядчика Андрея Рожкова и Дмитрия Зайцева. Суд удовлетворил требование. Вину в предъявленном обвинении в мошенничестве они не признают», — передает Properm.
Ранее URA.RU рассказывало, что Виталий Волчек был отправлен в СИЗО 12 сентября 2025 года. Ему предъявили обвинение в хищении средств при поставках оборудования на предприятие. Уголовное дело было возбуждено 21 августа 2025 года, а 28 августа в силовики задержали Дмитрия Зайцева, оказывавшего услуги по монтажу производственного оборудования. Позже был взят под стражу и гендиректор ООО «СтанТроникс» Андрей Рожков.
