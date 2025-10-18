Топ-менеджер пермского завода «Машиностроитель» останется в СИЗО до 21 декабря

Топ-менеджер пермского завода останется в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU

Директор по развитию трудового и капитального строительства АО «Пермский завод „Машиностроитель“» Виталий Волчек, а также руководители компании-подрядчика Андрей Рожков и Дмитрий Зайцев, останутся в СИЗО до 21 декабря 2025 года. Об этом сообщили в Ленинском районном суде. Все трое обвиняются в хищении 100 млн рублей.

«Следствие по уголовному делу о хищении 100 млн рублей пермского завода „Машиностроитель“ ходатайствовало об аресте в СИЗО топ-менеджера Виталия Волчека и руководителей компании-подрядчика Андрея Рожкова и Дмитрия Зайцева. Суд удовлетворил требование. Вину в предъявленном обвинении в мошенничестве они не признают», — передает Properm.