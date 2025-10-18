«Ему не простят»: Медведев объяснил Трампу, почему Зеленский обречен

Политические конкуренты Зеленского не простят ему потерю территорий, заявил Медведев Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выйти «победителем» из конфликта, так как утрату территорий ему не простят. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, отреагировав на тезис президента США Дональда Трампа.

«Утрату территорий ему (Зеленскому — прим. URA.RU) не простят не только оголтелые хохлонацисты, но и политконкуренты. Поэтому окончание конфликта — смерть режиму», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что из-за этого ранее сказанный тезис Трампа не работает.