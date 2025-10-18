На Тюменскую область обрушился снегопад. Видео
На трассе дежурят сотрудники ГИБДД
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На территории Голышмановского округа Тюменской области пошел снег. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, сотрудники ведомства несут дежурство на трассе Тюмень — Омск и предупреждают водителей о сильном боковом ветре и плохой видимости.
«Ухудшение погодных условий на территории Голышмановского округа: снег, сильный боковой ветер. Наряд отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции несет службу на 219-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Видимость на автодороге плохая», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Дорога уже обработана реагентами, но проезжая часть мокрая из-за снега. Снег выпал также в Ишиме.
