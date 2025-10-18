Логотип РИА URA.RU
На Тюменскую область обрушился снегопад. Видео

18 октября 2025 в 19:48
На трассе дежурят сотрудники ГИБДД

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Голышмановского округа Тюменской области пошел снег. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, сотрудники ведомства несут дежурство на трассе Тюмень — Омск и предупреждают водителей о сильном боковом ветре и плохой видимости.

«Ухудшение погодных условий на территории Голышмановского округа: снег, сильный боковой ветер. Наряд отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции несет службу на 219-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Видимость на автодороге плохая», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Дорога уже обработана реагентами, но проезжая часть мокрая из-за снега. Снег выпал также в Ишиме.

