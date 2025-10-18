Логотип РИА URA.RU
Общество

В районе ЯНАО белый медведь приблизился к стойбищу оленеводов. Фото

18 октября 2025 в 19:33
На данный момент животное не представляет угрозы людям

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ямальском районе ЯНАО вблизи реки Еркута был замечен белый медведь. Как сообщили местные власти в соцсети, в той местности находится стойбище оленеводов, но дикое животное находится на безопасном расстоянии от людей.

Медведь замечен у реки Еркута

Фото: telegram-канал Администрации Ямальского района


«В Ямальском районе недалеко от реки Еркута был замечен белый медведь. Животное находится от стойбища на безопасном расстоянии, прямой угрозы для людей нет», — сообщила мэрия района в telegram-канале.

Специалисты Управления по делам малочисленных народов Севера поддерживают связь с местными жителями и отслеживают местонахождение медведя. Отмечается, что если возникнет угроза жизни людям, то будет направлена группа для принятия мер по отпугиванию животного.

Комментарии (1)
    18 октября 2025 20:04
