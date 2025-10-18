В районе ЯНАО белый медведь приблизился к стойбищу оленеводов. Фото
На данный момент животное не представляет угрозы людям
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Ямальском районе ЯНАО вблизи реки Еркута был замечен белый медведь. Как сообщили местные власти в соцсети, в той местности находится стойбище оленеводов, но дикое животное находится на безопасном расстоянии от людей.
Медведь замечен у реки Еркута
«В Ямальском районе недалеко от реки Еркута был замечен белый медведь. Животное находится от стойбища на безопасном расстоянии, прямой угрозы для людей нет», — сообщила мэрия района в telegram-канале.
Специалисты Управления по делам малочисленных народов Севера поддерживают связь с местными жителями и отслеживают местонахождение медведя. Отмечается, что если возникнет угроза жизни людям, то будет направлена группа для принятия мер по отпугиванию животного.
