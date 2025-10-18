На данный момент животное не представляет угрозы людям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ямальском районе ЯНАО вблизи реки Еркута был замечен белый медведь. Как сообщили местные власти в соцсети, в той местности находится стойбище оленеводов, но дикое животное находится на безопасном расстоянии от людей.

Медведь замечен у реки Еркута Фото: telegram-канал Администрации Ямальского района





