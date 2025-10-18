«Приходится импровизировать»: юный екатеринбуржец рассказал, зачем лезет без страховки на высотки

Вылазки молодой человек устраивает без страховки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пока одна молодежь в качестве «хобби» выбирает дебош в общественном транспорте и зацеперство, другая — лезет на высотки Екатеринбурга. 15-летний экстремал рассказал URA.RU, как покорил десятки городских вершин без страховки и страха сорваться вниз.

«Первый раз залезли на „Призму“ 26 мая, первая высотка-заброшка. После уже понесло на другие», — поделился Алексей (имя изменено). При этом какой-либо физической подготовкой парень не обладает.

На счету покоренных вершин у молодого человека около двух десятков городских ЖК, среди которых «Видный», Repin towers, «Малевич», «Александровский сад» и другие. Кроме того, юноша признался, что забирался на «Гринвич» и Радиоцентр рв-96 на Уралмаше. Последняя вылазка была на Шарташскую мачту.

1/2 Шарташская радиомачта Фото: собеседник URA.RU

Родители экстремала, по его словам, об увлечении сына знают, но не понимают до конца. «Больше вопрос не куда я залезаю, а зачем мне инструменты», — рассказал молодой человек.

Последние, как он честно признался, ему нужны, чтобы вскрывать закрытые двери. «Не везде открыто. Иногда приходится импровизировать», — поделился собеседник.

Проблемы с законом у юноши были всего один раз. Тогда он пробрался на 30 этаж строящегося ЖК.

«Спускаюсь, а внизу строители ловят. Вызвали ППС. Приехали, увезли», — рассказал парень. Однако позже его просто отпустили домой.

Привлекает юношу в таком увлечении вовсе не экстрим. Его страсть — красивые виды, которые открываются с высоток. Упасть молодой человек не боится. Однако вылазки совершает без страховки.

Редакция URA.RU осуждает подобный род деятельности и напоминает о возможных трагичных последствиях. В особенности, когда речь идет о несовершеннолетних детях.