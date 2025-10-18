В Крыму умер экс-глава парламента Грач
18 октября 2025 в 20:39
Бывший глава парламента Республики Крым Леонид Грач скончался в ночь на 18 октября. На момент смерти ему было 77 лет. О смерти сообщили партия "Коммунисты России" и Госсовет полуострова. Все ближайшее окружение Грача скорбит о тяжелой утрате.
