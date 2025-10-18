Дзюдоистка из Пермского края завоевала медаль на чемпионате России
Фото: Илья Московец © URA.RU
Спортсменка из Пермского края Анастасия Петрова завоевала бронзовую медаль на Fonbet чемпионате России по дзюдо. Соревнования прохлдят с 16 по 19 октября в Екатеринбурге.
«Разыгран первый „бронзовый“ комплект у женщин в категории до 48 кг. Медалистом становится пермячка Анастасия Петрова. Бронзу также забрала Ольга Борисова из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении telegram-канала Федерации дзюдо России.
Открытие Fonbet чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин состоялось 16 октября. На соревнования съехались более 500 лучших дзюдоистов. Победителей ждут денежные призы и места в национальной сборной, которая представит РФ на Олимпиаде-2028.
