Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Российские гимнасты впервые за четыре года примут участие в Чемпионате мира

18 октября 2025 в 21:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ангелина Мельникова прошла финальный этап подготовки к Чемпионату мира по спортивной гимнастике

Ангелина Мельникова прошла финальный этап подготовки к Чемпионату мира по спортивной гимнастике

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские гимнасты в нейтральном статусе завершили последнюю подиумную тренировку — это стало финальным этапом их подготовки к Чемпионату мира по спортивной гимнастике. Участие в событии такого масштаба станет первым для них за последние четыре года. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России.

«18 октября в Джакарте на Indonesia Arena состоялась последняя подиумная тренировка участников 53-го чемпионата мира по спортивной гимнастике. Этот день стал финальным этапом подготовки перед официальными соревнованиями, а для нейтральных атлетов — особенно важным моментом: впервые за четыре года они участвуют в мировом первенстве такого масштаба», — отметили в ФГР.

Среди женщин в тренировке приняли участие:

  • олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова;
  • чемпионка Игр БРИКС и многократная чемпионка России Анна Калмыкова;
  • чемпионка России Людмила Рощина;
  • чемпионка России и БРИКС Лейла Васильева.
Продолжение после рекламы

Тренировка мужской части команды прошла 16 октября. В ней участвовали:

  • чемпион мира Владислав Поляшов;
  • чемпион БРИКС и России Даниел Маринов;
  • чемпион и обладатель Кубка России Илья Заика;
  • чемпион России Мухаммаджон Якубов;
  • чемпион России Александр Карцев;
  • двукратный обладатель Кубка России Алексей Усачев.

Владислав Поляшов завершил последний тренировочный день перед Чемпионатом по гимнастике

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Подиумная тренировка — это обязательная генеральная репетиция перед началом крупных стартов. Она проводится на той же арене и на тех же снарядах, где затем проходят официальные выступления. Участники команды нейтральных атлетов проверили состояние оборудования, освещение и расположение зрительских трибун. 

С 19 по 25 октября 2025 года в столице Индонезии Джакарте пройдет 53-й чемпионат мира по спортивной гимнастике. Соревнования примет современная площадка Indonesia Arena, а турнир станет главным событием сезона для спортсменов и поклонников гимнастики со всего мира. Турнир в Джакарте включает квалификационный этап, финалы в индивидуальном многоборье и финалы в отдельных видах. В мужской и женской программах спортсмены будут бороться за выход в финалы, где определятся чемпионы мира по каждому из направлений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал