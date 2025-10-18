Российские гимнасты впервые за четыре года примут участие в Чемпионате мира

Ангелина Мельникова прошла финальный этап подготовки к Чемпионату мира по спортивной гимнастике Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские гимнасты в нейтральном статусе завершили последнюю подиумную тренировку — это стало финальным этапом их подготовки к Чемпионату мира по спортивной гимнастике. Участие в событии такого масштаба станет первым для них за последние четыре года. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России.

«18 октября в Джакарте на Indonesia Arena состоялась последняя подиумная тренировка участников 53-го чемпионата мира по спортивной гимнастике. Этот день стал финальным этапом подготовки перед официальными соревнованиями, а для нейтральных атлетов — особенно важным моментом: впервые за четыре года они участвуют в мировом первенстве такого масштаба», — отметили в ФГР.

Среди женщин в тренировке приняли участие:

олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова;

чемпионка Игр БРИКС и многократная чемпионка России Анна Калмыкова;

чемпионка России Людмила Рощина;

чемпионка России и БРИКС Лейла Васильева.

Тренировка мужской части команды прошла 16 октября. В ней участвовали:

чемпион мира Владислав Поляшов;

чемпион БРИКС и России Даниел Маринов;

чемпион и обладатель Кубка России Илья Заика;

чемпион России Мухаммаджон Якубов;

чемпион России Александр Карцев;

двукратный обладатель Кубка России Алексей Усачев.

Владислав Поляшов завершил последний тренировочный день перед Чемпионатом по гимнастике Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Подиумная тренировка — это обязательная генеральная репетиция перед началом крупных стартов. Она проводится на той же арене и на тех же снарядах, где затем проходят официальные выступления. Участники команды нейтральных атлетов проверили состояние оборудования, освещение и расположение зрительских трибун.