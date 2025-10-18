Российские гимнасты впервые за четыре года примут участие в Чемпионате мира
Ангелина Мельникова прошла финальный этап подготовки к Чемпионату мира по спортивной гимнастике
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Российские гимнасты в нейтральном статусе завершили последнюю подиумную тренировку — это стало финальным этапом их подготовки к Чемпионату мира по спортивной гимнастике. Участие в событии такого масштаба станет первым для них за последние четыре года. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России.
«18 октября в Джакарте на Indonesia Arena состоялась последняя подиумная тренировка участников 53-го чемпионата мира по спортивной гимнастике. Этот день стал финальным этапом подготовки перед официальными соревнованиями, а для нейтральных атлетов — особенно важным моментом: впервые за четыре года они участвуют в мировом первенстве такого масштаба», — отметили в ФГР.
Среди женщин в тренировке приняли участие:
- олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова;
- чемпионка Игр БРИКС и многократная чемпионка России Анна Калмыкова;
- чемпионка России Людмила Рощина;
- чемпионка России и БРИКС Лейла Васильева.
Тренировка мужской части команды прошла 16 октября. В ней участвовали:
- чемпион мира Владислав Поляшов;
- чемпион БРИКС и России Даниел Маринов;
- чемпион и обладатель Кубка России Илья Заика;
- чемпион России Мухаммаджон Якубов;
- чемпион России Александр Карцев;
- двукратный обладатель Кубка России Алексей Усачев.
Владислав Поляшов завершил последний тренировочный день перед Чемпионатом по гимнастике
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Подиумная тренировка — это обязательная генеральная репетиция перед началом крупных стартов. Она проводится на той же арене и на тех же снарядах, где затем проходят официальные выступления. Участники команды нейтральных атлетов проверили состояние оборудования, освещение и расположение зрительских трибун.
С 19 по 25 октября 2025 года в столице Индонезии Джакарте пройдет 53-й чемпионат мира по спортивной гимнастике. Соревнования примет современная площадка Indonesia Arena, а турнир станет главным событием сезона для спортсменов и поклонников гимнастики со всего мира. Турнир в Джакарте включает квалификационный этап, финалы в индивидуальном многоборье и финалы в отдельных видах. В мужской и женской программах спортсмены будут бороться за выход в финалы, где определятся чемпионы мира по каждому из направлений.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.