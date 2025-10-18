Уральский журналист Александр Панов умер за два дня до операции

Меньше, чем через месяц Александр Панов собирался отметить свой день рождения в кругу семьи Фото: Илья Московец © URA.RU

Александр Панов, известный свердловский журналист, издатель и дизайнер, скончался утром 18 октября. Об этом сообщили коллеги покойного из Союза журналистов Свердловской области.

«Добрейший отец дочек Анны и Елены, самоотверженный дед. Начитанный, насмотренный, ироничный, смешливый, щедрый. Очень хороший друг. Понимающий, любящий и прощающий. Готовился к серьезной операции. До нее оставалось два дня», — говорится в публикации Союза журналистов в telegram-канале.