Уральский журналист Александр Панов умер за два дня до операции

18 октября 2025 в 21:15
Меньше, чем через месяц Александр Панов собирался отметить свой день рождения в кругу семьи

Фото: Илья Московец © URA.RU

Александр Панов, известный свердловский журналист, издатель и дизайнер, скончался утром 18 октября. Об этом сообщили коллеги покойного из Союза журналистов Свердловской области.

«Добрейший отец дочек Анны и Елены, самоотверженный дед. Начитанный, насмотренный, ироничный, смешливый, щедрый. Очень хороший друг. Понимающий, любящий и прощающий. Готовился к серьезной операции. До нее оставалось два дня», — говорится в публикации Союза журналистов в telegram-канале.

Панов был ответственным секретарем областной молодежной газеты «На смену!», работал заместителем редактора журнала «Уральский следопыт», выпускал журнал «ЧиновникЪ» Уральской академии госслужбы, а также был заместителем ответственного секретаря «Областной газеты». За свою карьеру он оформил и отредактировал более 40 художественных, научных и общественно-политических книг. В Союзе журналистов отметили, что Панов отличался высочайшим профессионализмом и уникальным чувством стиля, что принесло ему заслуженную репутацию одного из лучших газетных и книжных дизайнеров региона.

