Гросси поделился сроками ремонта внешнего энергоснабжения ЗАЭС
18 октября 2025 в 22:11
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Для возобновления ремонтных работ внешнего энергоснабжения ЗАЭС понадобится около недели. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
