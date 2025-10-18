Молодой водитель разбился под Верхней Пышмой, погибла пассажирка, еще четыре пострадали. Фото
ДТП произошло на третьем километре автодороги «Подъезд к поселку Красный»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Верхнепышминском районе Свердловской области водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина врезалась в дерево. В результате аварии погибла 18-летняя пассажирка, еще четверо человек получили травмы, сообщила Госавтоинспекция области.
«По предварительным данным, 19-летний мужчина, управляя автомобилем „ВАЗ2110“, двигаясь со стороны пос. Красный в направлении г. Верхняя Пышма, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, вследствие чего допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево. В результате автокатастрофы пассажир автомобиля „ВАЗ“, 18-летняя девушка, от полученных травм скончалась на месте происшествия, до приезда бригады медиков», — рассказали в ведомстве.
ДТП произошло вечером 18 октября на третьем километре автодороги «Подъезд к поселку Красный». Кроме погибшей девушки, в салоне находились еще три пассажирки — две из них несовершеннолетние. Все пострадавшие, в том числе водитель, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся необходимые процессуальные действия и назначено расследование для установления всех обстоятельств происшествия. Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам с призывом соблюдать правила дорожного движения и выбирать стиль управления транспортом, соответствующий погодным и дорожным условиям.
