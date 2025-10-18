Прокуратура Прикамья вскрыла массовые искажения в статистике преступлений

Срочная новость Фото: © URA.RU

Прокуратура Пермского края за 9 месяцев 2025 года выявила более 43 тысяч нарушений в уголовной статистике, из-за которых реальная картина преступности искажалась. К ответственности уже привлечены сотни должностных лиц, сообщили в надзорном ведомстве. "Прокуроры выявили искажения в официальной отчетности о преступлениях. За первые девять месяцев 2025 года надзорным ведомством зафиксировано свыше 43 тысяч нарушений в сфере уголовно-правовой статистики. Больше всего недостоверных данных касалось самих преступлений — почти 25 тысяч случаев, а также информации о потерпевших и лицах, их совершивших", - говорится на сайте краевой прокуратуры. Наиболее часто из отчетности исчезали сведения о том, что преступления совершались в общественных местах, в состоянии опьянения или ранее судимыми лицами. Кроме того, прокурорами пресечено занижение данных о размере материального ущерба — после их вмешательства в отчетность добавили более 125 миллионов рублей. Для устранения нарушений прокуратура направила 128 актов реагирования, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлекли 902 должностных лица.