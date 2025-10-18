NI: у США есть два способа передать Tomahawk Киеву и оба неэффективны

Срочная новость Фото: © URA.RU

У США есть два способа передать Украине ракеты «Томагавк» и площадку для их запуска, однако оба они неэффективны. Об этом пишет американский аналитический журнал о международных отношениях. "Для Украины существуют два варианта: один непрактичный, другой лишь немногим менее практичный. Вариант первый: подарить ей крейсер класса «Тикондерога», что потребует дополнительной подготовки по его управлению. И как только один из этих кораблей войдет в Черное море, Черноморский флот России немедленно выследит его и потопит", - пишет The National Interest. Издание указывает, что корабль вряд ли когда-либо успеет сбросить свои «Томагавки» до того, как русские отправят его на дно. Еще один вариант предполагает передачу Украине наземных пусковых установок «Томагавк», в частности, пусковой установки Mk 70. Эта система может быть интегрирована с имеющейся наземной техникой украинской армии. При этом количество «Томагавков», которые американцы могли бы предоставить украинцам, даже если бы они были в паре с большим количеством британских ракет «Шторм Шэдоу» и немецких «Таурус», было бы незначительным по сравнению с мощью России.