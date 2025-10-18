Дорожники рассказали, как строили новый мост через Мост

Срочная новость Фото: © URA.RU

В ХМАО реализовали масштабный транспортный проект — строительство нового моста через Обь. Строители провели колоссальную работу: было пробурено около 20,5 тысяч кубических метров буронабивных свай, смонтировано 26,6 тысяч тонн металлических конструкций пролётов, залито примерно 48 тысяч кубических метров монолитного железобетона. Специалисты выровняли более 10 миллионов кубических метров грунта и уложили около 645 тысяч тонн асфальтобетонного покрытия. Особое внимание было уделено инженерным решениям: в комплекс вошли семь путепроводов различного размера, включая переходы над дорогами Нефтеюганск и Восточная объездная дорога Сургута, железнодорожный путепровод Тюмень — Сургут, а также мостовые переходы через притоки Оби. Общая протяженность транспортной инфраструктуры составила 45 километров, при этом длина основного моста достигла 1758 метров. Для обеспечения экологической безопасности были обустроены 20 километров водоотводных каналов и установлены 35 локальных очистительных сооружений. Безопасность движения гарантируют защитные барьерные ограждения общей длиной 150 километров.