Парламент в Курганской области помолодеет

В Курганской области помолодеет парламент. Власти региона ждут активных деятелей до 35 лет, чтобы сформировать новое молодежное правительство. Об этом сообщил председатель облдумы Дмитрий Фролов. "Мы приняли решение до 30 января 2026 года сформировать новый состав молодых парламентариев. Ждем активных представителей общественных организаций, волонтеров, молодых активистов профсоюзного движения и представителей трудовых коллективов в возрасте до 35 лет", - написал Фролов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что члены Общественной молодежной палаты зарекомендовали себя с наилучшей стороны. За пять лет они разработали и внесли в Думу 14 проектов, которые в дальнейшем получили статус законов Курганской области.