«РВ»: российские военные начали штурм Красного Лимана

Штурмовые группы ВС РФ заходят в Красный Лиман с востока Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские подразделения, по данным военкоров, входят в Красный Лиман в ДНР. Сообщения о продвижении появляются на фоне заявлений украинских аналитиков о расширении «серой зоны» в этом районе.

«Штурмовые группы российской армии прорвались в город Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР)», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»). В качестве подтверждения паблик ссылается, в том числе, на данные украинских военных аналитиков проекта DeepState, которые на своей карте перевели территорию между Торским и Красным Лиманом в статус «серой зоны». Согласно их информации, российские подразделения начали заходить в город с восточного направления.