«РВ»: российские военные начали штурм Красного Лимана
Штурмовые группы ВС РФ заходят в Красный Лиман с востока
Российские подразделения, по данным военкоров, входят в Красный Лиман в ДНР. Сообщения о продвижении появляются на фоне заявлений украинских аналитиков о расширении «серой зоны» в этом районе.
«Штурмовые группы российской армии прорвались в город Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР)», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»). В качестве подтверждения паблик ссылается, в том числе, на данные украинских военных аналитиков проекта DeepState, которые на своей карте перевели территорию между Торским и Красным Лиманом в статус «серой зоны». Согласно их информации, российские подразделения начали заходить в город с восточного направления.
Наступление российских войск продолжается в рамках задачи по выходу на административные границы ДНР. Ранее, 18 октября, Министерство обороны России сообщило о переходе под свой контроль села Плещеевка в этом же регионе.
