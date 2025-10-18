Нанесшего мальчику удар в живот мужчину доставили в полицию в Москве
Мужчина ударил ребенка в Москве
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Мужчина, ударивший ребенка в живот на видео, был задержан и доставлен в правоохранительные органы Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Установлена личность мужчины — им оказался 41-летний житель поселка Рязановское Новой Москвы. Он доставлен в правоохранительные органы», — говорится в сообщении в telegram-канале прокуратуры. Инцидент произошел на территории жилищного комплекса «Алхимово» в районе Щербинка в Новой Москве.
В прокуратуре уточнили, что причиной задержания стала публикация в интернете видеозаписи с места происшествия. В настоящее время, как сообщают в прокуратуре, идет проверка всех обстоятельств случившегося. Ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
