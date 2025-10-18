Срочная новость Фото: © URA.RU

Сирия намерена переписать условия ранее заключенных договоров с Россией. Соглашения должны действовать до тех пор, пока не будут заключены новые. Страны обсуждают такую возможность. Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани. "На данный момент нет соглашений. Мы пока не достигли соглашений. Основной пункт любого диалога с российской стороной – пересмотр прежних соглашений", - отметил аш-Шибани, беседуя с корреспондентом сирийсконоо телеканала Al Ekhbariya. Аш-Шибан. в частности упомянул россйиские базы в Сирии. Он отметил, что они являются предметом переговоров между Россией и Сирией.