Пожароопасный сезон в Свердловской области прошел без ЧС

Всего с начала 2025 года было зарегистрировано 94 природных пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области завершен пожароопасный сезон без введения режима чрезвычайной ситуации в лесах, а особый противопожарный режим был отменен еще в июле. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

«В Свердловской области завершен пожароопасный сезон... Всего с начала года зарегистрировано 94 природных пожара на площади 849,58 га. Важно отметить, что этот результат был достигнут без крайних мер: режим ЧС в лесах не вводился, а с 4 июля решением Губернатора Дениса Паслера был отменен и особый противопожарный режим, который действовал 69 дней», — написал Мамонтов на своей странице во «ВКонтакте».