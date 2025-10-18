Пожароопасный сезон в Свердловской области прошел без ЧС
Всего с начала 2025 года было зарегистрировано 94 природных пожара
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Свердловской области завершен пожароопасный сезон без введения режима чрезвычайной ситуации в лесах, а особый противопожарный режим был отменен еще в июле. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.
«В Свердловской области завершен пожароопасный сезон... Всего с начала года зарегистрировано 94 природных пожара на площади 849,58 га. Важно отметить, что этот результат был достигнут без крайних мер: режим ЧС в лесах не вводился, а с 4 июля решением Губернатора Дениса Паслера был отменен и особый противопожарный режим, который действовал 69 дней», — написал Мамонтов на своей странице во «ВКонтакте».
Также на протяжении всего сезона необходимость во введении запрета на посещение лесов не возникла. Министр подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря слаженной работе специалистов и современных технологий. Он отмечает, что все возгорания были своевременно обнаружены и ликвидированы, чему способствовала работа авиа- и наземных патрулей, а также участие добровольцев и информирование жителей.
