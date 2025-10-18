Логотип РИА URA.RU
Мельниченко: в Пензенской области на фоне атаки БПЛА ограничили работу интернета

19 октября 2025 в 01:47
Работу интернета ограничили в целях безопасности

В Пензенской области введен специальный режим беспилотной опасности с ограничением мобильного интернета для обеспечения безопасности граждан. О принятых мерах сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим беспилотной опасности. В целях обеспечения безопасности граждан введены временные ограничения на работу мобильного интернета», — написал Мельниченко в своем telegram-канале.

Глава региона сообщил, что для экстренных случаев продолжает работать телефон службы спасения 112. Подробности о сроках действия режима и характере угрозы пока не уточняются.

