Мельниченко: в Пензенской области на фоне атаки БПЛА ограничили работу интернета
Работу интернета ограничили в целях безопасности
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Пензенской области введен специальный режим беспилотной опасности с ограничением мобильного интернета для обеспечения безопасности граждан. О принятых мерах сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области введен режим беспилотной опасности. В целях обеспечения безопасности граждан введены временные ограничения на работу мобильного интернета», — написал Мельниченко в своем telegram-канале.
Глава региона сообщил, что для экстренных случаев продолжает работать телефон службы спасения 112. Подробности о сроках действия режима и характере угрозы пока не уточняются.
