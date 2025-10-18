Аэропорт Саратова приостановил работу рейсов
19 октября 2025 в 01:52
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Саратовский аэропорт временно прекратил прием и отправку авиарейсов. Об этом информирует Росавиация. Как уточнил пресс-секретарь Артем Кореняко в telegram-канале, данные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло и обращать внимание на информационные сообщения в терминале.
