Аэропорт Саратова приостановил работу рейсов

19 октября 2025 в 01:52
Саратовский аэропорт временно прекратил прием и отправку авиарейсов. Об этом информирует Росавиация. Как уточнил пресс-секретарь Артем Кореняко в telegram-канале, данные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло и обращать внимание на информационные сообщения в терминале.

