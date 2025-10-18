Логотип РИА URA.RU
Общество

Индустриальный парк в Тюмени начнут строить в следующем году

19 октября 2025 в 02:30
Фото: © URA.RU

Строительство индустриального парка «Рощино» начнется в 2026 году на территории рядом с тюменским аэропортом. Об этом сообщило РБК Тюмень со ссылкой на информационный центр правительства Тюменской области. Власти проводят предпроектную подготовку: разрабатывают концепцию застройки и проект планировки межевания территории. «Уже сегодня мы ведем предварительные переговоры с потенциальными резидентами. Парк уже вызывает интерес у компаний из высокотехнологичной, упаковочной и приборостроительной отраслей», — рассказали журналистам в информцентре правительства Тюменской области. Парк разместится на пересечении улиц Сергея Илюшина и Самолетной, его площадь составит 15,6 гектара. По данным информцентра, будущая площадка будет реализована в формате Light Industrial — это предполагает размещение современных производственных и логистических комплексов для малого и среднего бизнеса.

