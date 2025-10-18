Логотип РИА URA.RU
Пермский учитель, который унижал школьников, не смог восстановиться на работе

Суд не вернул работу преподавателю ПГНИУ, уволенному из-за жалоб родителей
19 октября 2025 в 03:04
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Мужчина преподавал математические дисциплины

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Суд отказал преподавателю Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в восстановлении на работе после увольнения по жалобе родителей и учеников. Иск отклонен в полном объеме, сообщает Дзержинский районный суд Перми.

«Преподаватель ПГНИУ, работавший также в лицее при университете, безуспешно оспорил в суде свое увольнение. Поводом для увольнения стала коллективная жалоба от родителей и учеников старших классов, в которой описывались действия учителя, порочащие честь и достоинство обучающихся и профессии педагога. После проведения внутреннего расследования мужчину уволили как с основного места работы, так и с должности по совместительству в лицее», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

В суде он требовал восстановления на работе и компенсаций, утверждая, что жалобы были надуманными, а процедура увольнения нарушена. Однако свидетели — коллеги и родители — подтвердили, что преподаватель регулярно унижал школьников и занижал оценки.

Суд установил, что педагог применял методы воспитания, связанные с психическим насилием, и полностью соблюденная процедура увольнения не позволяет удовлетворить иск. Решение суда пока не вступило в законную силу.

