NZZ: несмотря на громкие заявления, в ЕС стали меньше помогать Киеву

19 октября 2025 в 03:48
Военная поддержка европейских стран Украине значительно снизилась, несмотря на заявления о продолжении помощи. К такому выводу пришли аналитики швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung. "Лишь немногие государства продолжают оказывать [Украине] помощь. Остальные скупятся или им больше нечем поделиться", — пишет NZZ. Ранее объем военной помощи Украине снизился на 43% за два месяца, несмотря на запуск инициативы PURL, предусматривающей закупку оружия США для Киева. По данным Института мировой экономики Киля, с июля по август страны НАТО перестали увеличивать финансирование этой программы, а сумма вложений остается на уровне 2 млрд долларов, что значительно меньше запрошенных Украиной средств.

