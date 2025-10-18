Художники украсили набережную в Сургуте

Срочная новость Фото: © URA.RU

В Сургуте завершились работы по благоустройству и украшению набережной реки Саймы у Сургутского государственного университета. Об этом сообщил глава города Максим Слепов. «Успеваем преобразить и берег реки Саймы у СурГУ. Там уже появились первые композиции. Сегодня в ходе ежедневного объезда города оценил работу ассоциации художников Граффити России», — отметил мэр в своем telegram-канале. Глава города подчеркнул, что планирует лично встретиться с авторами арт-объектов и выразить им благодарность. Благодаря благоприятной погоде подрядчики успевают реализовать намеченные проекты и завершить ремонтные работы на ключевых городских объектах.