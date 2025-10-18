Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Художники украсили набережную в Сургуте

19 октября 2025 в 04:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В Сургуте завершились работы по благоустройству и украшению набережной реки Саймы у Сургутского государственного университета. Об этом сообщил глава города Максим Слепов. «Успеваем преобразить и берег реки Саймы у СурГУ. Там уже появились первые композиции. Сегодня в ходе ежедневного объезда города оценил работу ассоциации художников Граффити России», — отметил мэр в своем telegram-канале. Глава города подчеркнул, что планирует лично встретиться с авторами арт-объектов и выразить им благодарность. Благодаря благоприятной погоде подрядчики успевают реализовать намеченные проекты и завершить ремонтные работы на ключевых городских объектах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал