В Бурятии произошло массовое отравление
19 октября 2025 в 07:37
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Республике Бурятия госпитализировали 43 человека, среди которых 18 — дети. Уточняется, что у пострадавших острая кишечная инфекция. Об этом проинформировали в Роспотребнадзоре.
