Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в Бурятии
19 октября 2025 в 08:11
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия заявили о том, что причиной отравления 43 человек стала пища, произведенная ООО «Восток» и купленная в магазинах торговой сети «Николаевский». Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. «Все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства ООО „Восток“, приобретенную в различных магазинах торговой сети „Николаевский“ г. Улан-Удэ», — сказано в сообщении пресс-службы. Уточняется, что сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Ранее сообщалось о массовом отравлении. По предварительным данным ТАСС, были госпитализированы 43 человека, среди которых 18 — дети. Пострадавшие поступили в больницу с диагнозом острая кишечная инфекция.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал