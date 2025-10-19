Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в Бурятии

Срочная новость Фото: © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия заявили о том, что причиной отравления 43 человек стала пища, произведенная ООО «Восток» и купленная в магазинах торговой сети «Николаевский». Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. «Все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства ООО „Восток“, приобретенную в различных магазинах торговой сети „Николаевский“ г. Улан-Удэ», — сказано в сообщении пресс-службы. Уточняется, что сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Ранее сообщалось о массовом отравлении. По предварительным данным ТАСС, были госпитализированы 43 человека, среди которых 18 — дети. Пострадавшие поступили в больницу с диагнозом острая кишечная инфекция.