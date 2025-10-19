После массового отравления в Бурятии возбуждено уголовное дело

Срочная новость Фото: © URA.RU

В Бурятии возбудили уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, после массового отравления. Об этом сообщили РЕН ТВ в местном СК. «Уголовное дело возбудили по факту массового отравления в Бурятии», — сказано в сообщении РЕН ТВ, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что статья предусматривает ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей. Ранее сообщалось, что причиной отравления людей стала пища, произведенная ООО «Восток» и купленная в магазинах торговой сети «Николаевский». Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Уточняется, что было госпитализировано 43 человека, среди которых 18 — дети.