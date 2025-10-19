Увеличилось число детей, увезенных в больницы после отравления в Бурятии
19 октября 2025 в 08:51
Фото: © URA.RU
Количество детей, которые пострадали от отравления в Бурятии, увеличилось до 21, ранее их было 18. Об этом заявила е зампред правительства Бурятии - министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. "На данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей. 36 пациентов госпитализировано, из них 21 ребенок от 7-15 лет", - сообщила Евгения Лудупова в своем telegram-канале. По ее словам, один пацинт в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Согласно данным Роспотребнадзора, отравление произошло из-за того, что люди ели онигири и шаурму. Пострадавшие госпитализированы с острой кишечной инфекцией.
