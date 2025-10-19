В Татарстане ввели режим беспилотной опасности
19 октября 2025 в 09:01
В Республике Татарстан с ночи действует режим «Беспилотная опасность». Об этом пишет официальный канал республики. Он вводится при обнаружении беспилотников, следующих в сторону региона.
