Задержки и отмены рейсов 19 октября: что происходит в аэропортах России

Сразу в нескольких городах России ввели ограничения на прилет и выпуск самолетов 19 октября Фото: Роман Наумов © URA.RU

За ночь 19 октября в российских аэропортах вновь прошли ряд задержек и отмен рейсов. В нескольких воздушных гаванях ввели ограничения, которые действуют до сих пор. Актуальные данные о ситуации в аэропортах России на утро 19 октября — в материале URA.RU.

В каких аэропортах ввели ограничения 19 октября 2025

Ночью 19 октября ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Калуги, Волгограда, Саратова, Самары, Оренбурга и Уфы. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По состоянию на 7:45 мск, ограничения сняли с воздушных гаваней Калуги, Волгограда, Самары, Саратова и Уфы. В Оренбурге временные ограничения сохраняются.

Аэропорт Новосибирска

Судя по онлайн-табло, в аэропорту Толмачево за ночь 19 октября задержали два рейса: в Иркутск и Ташкент. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Сочи, Санкт-Петербурга, Иркутска, Антальи, Волгограда, Хабаровска, Якутска, Пекина и Сургута.

Аэропорт Екатеринбурга

В Кольцово за минувшую ночь задержали рейсы в Уфу, Краснодар, Ставрополь, Москву, Магнитогорск, Нижний Новгород и Пхукет. С опозданием приземлились рейсы из Уфы, Тбилиси, Саратова, Шарм-эль-Шейха, Астаны, Даламана, Антальи, Санкт-Петербурга, Сочи и Саньи.

Аэропорт Сочи

В Аэропорту Сочи за ночь 19 октября задержали рейсы в Стамбул, Архангельск, Анталью, Самару, Сургут, Екатеринбург и Москву. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Ульяновска, Сыктывкара, Антальи и Шарджа.

Аэропорт Санкт-Петербурга

Судя по онлайн-табло, в аэропорту Пулково минувшей ночью отменили рейсы в Тегеран и Варадеро. Задержаны вылеты в Самару, Москву, Оренбург, Владикавказ, Ереван, Астрахань, Иркутск и Анталью. С опозданием приземлились самолеты из Баку, Алматы, Антальи, Стамбула, Орска, Магнитогорска, Уфы и Челябинска.

Аэропорты Москвы

Шереметьево

В Шереметьево ночью 19 октября были отменены рейсы в Самару и Махачкалу. Задержаны вылеты в Саратов, Оренбург, Уфу, Хургаду, Киров, Анталью и Шарм-эль-Шейх. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Архангельска, Иркутска, Калининграда, Мурманска, Махачкалы, Саратова, Астрахани, Антальи, Омска и Барнаула.

Внуково

Во Внуково минувшей ночью задержали три рейса: в Хургаду, Сочи и Монастир. С опозданием приземлились самолеты из Стамбула, Антальи, Минеральных Вод, Астаны, Еревана, Шарм-эль-Шейха и Екатеринбурга.

Домодедово

В Домодедово за ночь 19 октября отменили рейс в Батуми. Задержаны вылеты в Калининград, Анталью и Наманган. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Дубая, Калининграда, Шарм-эль-Шейха, Новосибирска, Оша, Ташкента и Омска.

Атака беспилотников ночью 19 октября

По информации Минобороны России, за ночь 19 октября над территорией страны уничтожены 45 беспилотников. В пресс-службе ведомства рассказали о том, где именно были сбиты БПЛА: