Собственник ВКИУ сорвал проект по размещению сцены пермского театра «У Моста»

В Перми собственник бывшего здания ВКИУ не смог реализовать проект по подготовке на объекте сцены для театра «У Моста». В прошлом году рассматривался вариант передачи помещения для нужд учреждения, но экспертиза показала, что использовать его в качестве театральной площадки невозможно. Об этом рассказали в городской мэрии.

«Помещение не соответствует требованиям пожарной безопасности. На объекте отсутствует изолированный пожарный контур, пожарный выход, не проведено укрепление конструктивных элементов. Площади не пригодны для использования маломобильными гражданами. Владельцы хотели привести помещение в нормативный вид, но нарушения не были устранены», — на сообщение администрации Перми ссылается агентство «Текст».