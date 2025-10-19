Логотип РИА URA.RU
Собственник ВКИУ сорвал проект по размещению сцены пермского театра «У Моста»

19 октября 2025 в 10:07
Проект о размещении театра пытали реализовать в прошлом году

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми собственник бывшего здания ВКИУ не смог реализовать проект по подготовке на объекте сцены для театра «У Моста». В прошлом году рассматривался вариант передачи помещения для нужд учреждения, но экспертиза показала, что использовать его в качестве театральной площадки невозможно. Об этом рассказали в городской мэрии.

«Помещение не соответствует требованиям пожарной безопасности. На объекте отсутствует изолированный пожарный контур, пожарный выход, не проведено укрепление конструктивных элементов. Площади не пригодны для использования маломобильными гражданами. Владельцы хотели привести помещение в нормативный вид, но нарушения не были устранены», — на сообщение администрации Перми ссылается агентство «Текст».

Владелец здания намеревался оборудовать сцену и провести ремонт зрительного зала, рассчитанного на 500 человек. Помещение, ранее принадлежавшее Дому культуры, входит в состав комплекса зданий с панорамными окнами, выходящими на Каму. В настоящее время продолжается поиск альтернативных площадок для театра.

