«Как во всех странах»: школьникам в РФ предложили учиться по 12 лет

Обучение в школах должно длиться по 12 лет. С таким предложением выступил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет», — сказал Гриб. Его слова приводит ТАСС.

Владислав Гриб подчеркнул, что переход к 12-летнему школьному образованию соответствует современным требованиям. Он назвал это объективной необходимостью, отметив, что количество учебного материала каждый раз увеличивается. Поэтому для его освоения уже не хватает 11 лет.

