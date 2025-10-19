Франция поставила рекорд по поставкам вина в Россию

Франция нарастила экспорт вина в Россию до максимума за год Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россия в августе 2025 года увеличила закупки французского вина на треть, доведя их объем до 1,2 миллиона евро — это максимальный показатель за почти год. Одновременно выросли поставки из Латвии и Испании, хотя общий импорт вина из ЕС сократился на 13,5%, свидетельствуют данные Евростата.

Согласно анализу, основанному на статистике европейского ведомства, последний раз более высокие показатели по французскому вину фиксировались в сентябре 2024 года, когда закупки достигли 1,6 миллиона евро. При этом основным поставщиком вина среди стран ЕС остается Италия, хотя ее экспорт в Россию сократился на четверть до 16 миллионов евро, передает РИА Новости.

Значительный рост продемонстрировали Латвия (+18%, до 11,7 млн евро) и Испания (+9%, до 1,3 млн евро). В то же время снизились поставки из Польши (-17%), Португалии (-25%) и Германии (почти -50%). Суммарный импорт вина из стран Евросоюза в августе составил 43,2 миллиона евро, что на 13,5% меньше показателей июля 2025 года.

