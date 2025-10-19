Франция поставила рекорд по поставкам вина в Россию
Франция нарастила экспорт вина в Россию до максимума за год
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Россия в августе 2025 года увеличила закупки французского вина на треть, доведя их объем до 1,2 миллиона евро — это максимальный показатель за почти год. Одновременно выросли поставки из Латвии и Испании, хотя общий импорт вина из ЕС сократился на 13,5%, свидетельствуют данные Евростата.
Согласно анализу, основанному на статистике европейского ведомства, последний раз более высокие показатели по французскому вину фиксировались в сентябре 2024 года, когда закупки достигли 1,6 миллиона евро. При этом основным поставщиком вина среди стран ЕС остается Италия, хотя ее экспорт в Россию сократился на четверть до 16 миллионов евро, передает РИА Новости.
Значительный рост продемонстрировали Латвия (+18%, до 11,7 млн евро) и Испания (+9%, до 1,3 млн евро). В то же время снизились поставки из Польши (-17%), Португалии (-25%) и Германии (почти -50%). Суммарный импорт вина из стран Евросоюза в августе составил 43,2 миллиона евро, что на 13,5% меньше показателей июля 2025 года.
Ранее в августе 2025 года поставки вина из Грузии в Россию снизились на 20% и достигли минимального уровня с апреля, а за восемь месяцев импорт грузинского вина сократился на 25% по сравнению с прошлым годом. На фоне уменьшения грузинских поставок Россия увеличила закупки вина из ряда стран ЕС, включая Францию, Испанию и Латвию, несмотря на общее сокращение импорта европейского вина.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.