Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии
Джо Байден впервые появился на публике после начала лечения от рака простаты
Фото: Официальный сайт президента Украины
Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала лечения от онкологического заболевания, посетив вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа. Заметно похудевшего 82-летнего политика сфотографировали после службы, когда он медленно выходил из храма с помощью сопровождающей.
«Байден провел в церкви около 50 минут, а после службы в течение 10 минут общался с прихожанами. На лице бывшего президента был заметен шрам над правым глазом — последствие недавней операции по удалению рака кожи. Супруга Джилл Байден не сопровождала его на мероприятии», — передает издание New York Post.
На прошлой неделе стало известно, что экс-президент начал пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии для борьбы с раком предстательной железы 4 стадии. Врачи отмечают агрессивное поведение раковых клеток и высокий риск метастазирования.
О диагнозе рака предстательной железы у Джо Байдена стало известно в мае 2025 года, тогда врачи рассчитывали ограничиться гормональной терапией. Однако позже медицинская программа была расширена и включила пятинедельный курс лучевой терапии из-за агрессивного характера заболевания. Байден проходит лечение с риском метастазирования, что ранее подтвердили его представители.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.