Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии

Джо Байден впервые появился на публике после начала лечения от рака простаты Фото: Официальный сайт президента Украины

Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала лечения от онкологического заболевания, посетив вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа. Заметно похудевшего 82-летнего политика сфотографировали после службы, когда он медленно выходил из храма с помощью сопровождающей.

«Байден провел в церкви около 50 минут, а после службы в течение 10 минут общался с прихожанами. На лице бывшего президента был заметен шрам над правым глазом — последствие недавней операции по удалению рака кожи. Супруга Джилл Байден не сопровождала его на мероприятии», — передает издание New York Post.

На прошлой неделе стало известно, что экс-президент начал пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии для борьбы с раком предстательной железы 4 стадии. Врачи отмечают агрессивное поведение раковых клеток и высокий риск метастазирования.

