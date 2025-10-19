В пермском аэропорту задержали вылет рейсов до Москвы и Баку

Срочная новость Фото: © URA.RU

В пермском аэропорту 19 октября задерживают два рейса до Баку и Москвы. Также отменился вылет в Ижевск, указано в расписании Большого Савино. «Рейс Шереметьево — Пермь. Время вылета по расписанию: 12:40. Расчетное время: 13:20. Рейс Баку — Пермь. Время вылета по расписанию: 19:00. Расчетное время: 02:30», — свидетельствует онлайн-табло аэропорта. URA.RU писало, что перелет в Азербайджан задерживали на пять часов 30 минут. Прибытие борта из Ноябрьска в 17:30 и вылет до Ижевска в 18:40 в этот день не состоятся.