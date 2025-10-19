Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Кургане сестры милосердия накормили и одели бездомных в сквере

19 октября 2025 в 11:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В сквере напротив пригородного вокзала в Кургане сестры милосердия сытно накормили нуждающихся. Также бедным раздали одежду. Об этом рассказали представители Курганской епархии в соцсети. «Кормим, как всегда вкусно и досыта. Борщ, макароны с тушенкой, свежие овощи, кабачковая икра, сало, колбаса, чай на травах, отвар шиповника, конфеты и печенье. Еще с собой каждому дали по две баночки паштета», - сообщается в группе «Приход Святой Троицы. Курганская епархия» во «ВКонтакте». Сестры милосердия отдали бездомным одеяла и одежду. Некоторым достались даже джинсы и зимние шапки, отметили благотворители.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал