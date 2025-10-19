В Кургане сестры милосердия накормили и одели бездомных в сквере
19 октября 2025 в 11:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В сквере напротив пригородного вокзала в Кургане сестры милосердия сытно накормили нуждающихся. Также бедным раздали одежду. Об этом рассказали представители Курганской епархии в соцсети. «Кормим, как всегда вкусно и досыта. Борщ, макароны с тушенкой, свежие овощи, кабачковая икра, сало, колбаса, чай на травах, отвар шиповника, конфеты и печенье. Еще с собой каждому дали по две баночки паштета», - сообщается в группе «Приход Святой Троицы. Курганская епархия» во «ВКонтакте». Сестры милосердия отдали бездомным одеяла и одежду. Некоторым достались даже джинсы и зимние шапки, отметили благотворители.
Подписаться
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал