В Кургане сестры милосердия накормили и одели бездомных в сквере

В сквере напротив пригородного вокзала в Кургане сестры милосердия сытно накормили нуждающихся. Также бедным раздали одежду. Об этом рассказали представители Курганской епархии в соцсети. «Кормим, как всегда вкусно и досыта. Борщ, макароны с тушенкой, свежие овощи, кабачковая икра, сало, колбаса, чай на травах, отвар шиповника, конфеты и печенье. Еще с собой каждому дали по две баночки паштета», - сообщается в группе «Приход Святой Троицы. Курганская епархия» во «ВКонтакте». Сестры милосердия отдали бездомным одеяла и одежду. Некоторым достались даже джинсы и зимние шапки, отметили благотворители.