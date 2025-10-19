Дикарь избил подростка и бабушку в Екатеринбурге

Срочная новость Фото: © URA.RU

В Екатеринбурге мужчина с кулаками набросился на подростка и пенсионерку. Информацию об этом URA.RU подтвердили в полиции города. "Информация зарегистрирована в отделе полиции №11. Сейчас проводится проверка", - заявили в ведомстве. Что стало причиной конфликта не уточняется. По информации telegram-канала "Безумный ЕКБ", у пожилой женщины перелом скулы.