Дикарь избил подростка и бабушку в Екатеринбурге
19 октября 2025 в 12:11
Фото: © URA.RU
В Екатеринбурге мужчина с кулаками набросился на подростка и пенсионерку. Информацию об этом URA.RU подтвердили в полиции города. "Информация зарегистрирована в отделе полиции №11. Сейчас проводится проверка", - заявили в ведомстве. Что стало причиной конфликта не уточняется. По информации telegram-канала "Безумный ЕКБ", у пожилой женщины перелом скулы.
