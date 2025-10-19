«Заметно похудевший»: Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии от рака

Джо Байден появился на публике после сообщений о своей тяжелой болезни Фото: Официальный сайт президента Украины

Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала лечения онкологического заболевания. Его заметили на вечерней мессе в церкви Святого Иосифа, сообщает издание New York Post. 82-летний политик выглядел заметно похудевшим и покидал храм при поддержке сопровождающего.

Причиной пристального внимания к появлению Байдена стала его болезнь, а именно рак простаты, который был обнаружен у него в мае этого года. В связи с этим врачи назначили ему гормональную терапию. В начале осени экс-президенту провели операцию по удалению раковых клеток кожи. Сейчас он проходит пятинедельный курс лучевой терапии. Что известно о здоровье Байдена — в материале URA.RU.

У Байдена диагностировали рак простаты

У Джо Байдена 16 мая был диагностирован агрессивный рак предстательной железы с метастазами в кости. Заболевание было обнаружено после обращения бывшего президента с жалобами на мочеиспускание. По данным врачей, опухоль оказалась агрессивной. Однако несмотря на серьезность диагноза, болезнь поддается гормональной терапии, передавала газета The New York Times.

Западные СМИ писали о смерти экс-президента

Лора Лумер заявляла о скорой смерти Джо Байдена Фото: Официальный сайт президента Украины

Западные издания поделились на два лагеря. Одни не верили в Байдена, а другие наоборот давали оптимистичные прогнозы. Портал NDTV World, ссылаясь на близкую соратницу нынешнего президента США Дональда Трампа Лору Лумер, писал о тяжелой болезни Байдена и его возможной скорой кончине. Она утверждала, что упадок его сил начался еще до выборов 2024 года.

С другой стороны, Firstpost публиковали более воодушевляющие прогнозы. Они указывали, что у Байдена рак простаты, который успешно лечится современными методами, включая гормональную терапию. По информации издания, у президента есть все шансы прожить еще долгую жизнь — от года до 15 лет.

Экс-президент США, в свою очередь, написал в соцсети X, что болезнь затрагивает каждого человека. Он объяснил, что проходит через тяжелый период вместе с семьей. Байден также обратился к подписчикам, поблагодарив их за поддержку и любовь.

Политику вырезали куски кожи из-за раковых клеток

В начале сентября Байден перенес хирургическую операцию по удалению злокачественных кожных образований. Об этом сообщал телеканал NBC со ссылкой на представителя бывшего главы государства. На коже экс-президента были обнаружены раковые клетки.

Врачи использовали химиохирургический метод — операцию Моса, которую применяют для лечения наиболее распространенных видов рака кожи. В результате операции у него остался шрам над правым глазом. Уточняется, что Байден быстро пришел на поправку. По словам медиков, во время вмешательства не возникло осложнений.

Новый курс лечения

Экс-президент США получает лучевую терапию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Изначально Джо Байден проходил гормональную терапию. Однако в начале октября он приступил к новому этапу лечения, заявил представитель экс-президента. Сейчас он совмещает курс лучевой терапии и гормональное лечение. Ожидается, что курс лучевой терапии продлится пять недель.

Байдену осталось жить меньше года

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что агрессивная форма рака простаты, которая была обнаружена у Байдена, может привести к летальному исходу менее чем за год. По словам эксперта, при столь быстром развитии заболевания прогноз для пациентов крайне неблагоприятен.

Черемушкин пояснил, что при агрессивном течении рак простаты развивается значительно быстрее обычного, что сокращает сроки жизни больного. Он подчеркнул, что в большинстве случаев рак предстательной железы растет медленно, но агрессивные типы встречаются и требуют незамедлительного лечения.

В Америке считают, что болезнь развивалась еще в начале президентства

В США предположили, что болезнь зарождалась в начале президенства Фото: Official White House / Adam Schultz

Онколог Эзекиэль Эмануэль заявил, что агрессивная форма рака простаты у Джо Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Это заявление вызвало в США новые подозрения в сокрытии диагноза, особенно в свете заключения врача Белого дома от февраля 2024 года, утверждавшего, что здоровье Байдена «в порядке» и проблем с предстательной железой не выявлено.

По мнению консервативных обозревателей, существует две вероятные причины: либо рак не был своевременно диагностирован, либо администрация сознательно скрыла диагноз. Сам Эмануэль отметил, что факт наличия рака во время президентства очевиден, но знал ли об этом Байден — неизвестно.

Как лечится рак простаты

При отсутствии метастазов вероятность прожить более пяти лет для пациентов с раком простаты превышает 97%, пишут RR. Однако если болезнь распространилась на другие органы, этот показатель падает примерно до 37%.

Для лечения применяются различные методы: хирургическое вмешательство, облучение, гормональная, химио- и иммунотерапия. При ранней диагностике возможен также вариант активного наблюдения без немедленного вмешательства. Единственным потенциальным негативным эффектом в этом случае может быть повышенная тревожность.

Известные люди, у которых была эта болезнь

С диагнозом рак предстательной железы сталкиваются известные люди по всему миру. Среди тех, кто успешно прошел лечение или достиг стойкой ремиссии — актеры Роберто Де Ниро, Мэнди Патинкин, Иэн Маккеллен, а также бывшие государственные деятели: экс-госсекретари США Колин Пауэлл и Джон Керри, бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун и спортивный менеджер Джо Торре.