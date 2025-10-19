Полиция поймала за сутки 12 пьяных водителей на курганских дорогах
Автоинспекторы остановили нетрезвых водителей в Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области всего за одни сутки сотрудники полиции остановили 12 пьяных водителей. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции в регионе.
«Автоинспекторы за сутки выявили и отстранили от управления транспортом 12 водителей в состоянии опьянения. Также 19 транспортных средств были отправлены на спецстоянки», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».
Ранее за неделю в Курганской области сотрудники полиции выявили 46 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, а четверо водителей были задержаны повторно и могут понести уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ. Несмотря на ужесточение наказаний, случаи нарушений продолжают фиксироваться. Госавтоинспекция призывает жителей сообщать о пьяных водителях и других нарушениях ПДД.
- Олег19 октября 2025 14:05У пьяных надо конфисковывать автомобили с первого же раза, иначе у них возникает ощущение безнаказанности: почти всегда они снова садятся за руль пьяными, игнорируя штрафы и лишения прав, что создает значительные риски для окружающих людей.