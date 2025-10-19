Логотип РИА URA.RU
Полиция поймала за сутки 12 пьяных водителей на курганских дорогах

19 октября 2025 в 13:53
Автоинспекторы остановили нетрезвых водителей в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области всего за одни сутки сотрудники полиции остановили 12 пьяных водителей. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции в регионе.

«Автоинспекторы за сутки выявили и отстранили от управления транспортом 12 водителей в состоянии опьянения. Также 19 транспортных средств были отправлены на спецстоянки», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».

Ранее за неделю в Курганской области сотрудники полиции выявили 46 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, а четверо водителей были задержаны повторно и могут понести уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ. Несмотря на ужесточение наказаний, случаи нарушений продолжают фиксироваться. Госавтоинспекция призывает жителей сообщать о пьяных водителях и других нарушениях ПДД.

Комментарии (1)
  • Олег
    19 октября 2025 14:05
    У пьяных надо конфисковывать автомобили с первого же раза, иначе у них возникает ощущение безнаказанности: почти всегда они снова садятся за руль пьяными, игнорируя штрафы и лишения прав, что создает значительные риски для окружающих людей.
Добавить комментарий
