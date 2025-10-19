Полиция поймала за сутки 12 пьяных водителей на курганских дорогах

Автоинспекторы остановили нетрезвых водителей в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области всего за одни сутки сотрудники полиции остановили 12 пьяных водителей. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции в регионе.

«Автоинспекторы за сутки выявили и отстранили от управления транспортом 12 водителей в состоянии опьянения. Также 19 транспортных средств были отправлены на спецстоянки», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».